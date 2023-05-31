Вихід на пенсію: як самостійно вирахувати свій страховий стаж 2023
Пенсіонери та ті, хто готується ними стати, зараз постійно стикаються з проблемою підрахунку страхового стажу.
Факти ICTV розкажуть вам, що таке страховий стаж в Україні та як його правильно розраховувати.
Які бувають різновиди стажу роботи?
Загалом в Україні за законодавством існує декілька різновидів стажу роботи: трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.
Трудовий – це стаж у період до 1 січня 2004 року, коли ви офіційно працювали та маєте про це записи у трудовій книжці.
Спеціальний – стаж, на який мають право громадяни, котрі працювали на таких видах роботи, що дають їм змогу достроково припинити працювати та отримувати виплати.
Схожа ситуація з пільговим стажем. Якщо ви працюєте на небезпечній для здоров’я роботі, то маєте право на цей вид стажу.
Страховий почав діяти з 1 січня 2004 року. А трудовий стаж до 2004 року автоматично прирівнюється до страхового, за умови, що він підтверджений документами.
Що таке страховий стаж та які його особливості?
Як вже згадувалось, за українським законодавством страховий стаж почав діяти з 2004 року.
Згідно з цим, кожного місяця роботодавець змушений платити у Пенсійний фонд за свого робітника суму не меншу за мінімальний страховий внесок, який на період 2023 року становить 1474 грн (6700 грн х 22 %).
Що входить до страхового стажу?
Згідно із Законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, до страхового стажу в Україні входить:
- трудовий стаж до 1 січня 2004 року;
- навчання у закладах освіти, на курсах підготовки кадрів та підвищення кваліфікації з денною формою навчання до 1 січня 2004 року;
- офіційна робота з 1 січня 2004 року, в якій щомісячно здійснюються внески у Пенсійний фонд;
- служба в армії та участь у військових діях;
- догляд за дитиною до трьох років;
- перебування на обліку в Центрі зайнятості.
Усі ці пункти обов’язково мають бути документально підтвердженими.
Крім того, до страхового стажу можуть зараховувати періоди догляду за певними категоріями осіб (це передбачено Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).
Відповідно до законодавства до страхового стажу можуть зарахувати періоди догляду за:
- особою з інвалідністю I групи;
- за особою, яка досягла пенсійного віку та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду;
- за дитиною з інвалідністю;
- за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.
Водночас людина, яка здійснює догляд, має відповідати таким критеріям на момент його здійснення:
- бути працездатною (не досягнути пенсійного віку та не бути особою з інвалідністю);
- не працювати в такий період;
- отримувати в органах соцзахисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.
Як рахувати страховий стаж?
Щоб перевірити страховий стаж, вам потрібно перейти на офіційний портал Пенсійного фонду України. Там необхідно пройти реєстрацію. Вона здійснюється у два способи:
- подаєте заяву для реєстрації, для чого потрібне особисте відвідування органу фонду;
- онлайн-реєстрація за електронним цифровим підписом.
Якщо ви вже зареєстровані на сайті, то у головному меню знайдіть та оберіть розділ Дані з реєстру застрахованих осіб.
Перед вами з’явиться вся необхідна інформація – ваша заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески від 2004 (або з 1998) року, страховий стаж, всі місця роботи тощо.
Окрім цього, отримати інформацію про страховий стаж можна в інформаційних кіосках Пенсійного фонду. Туди ви можете взяти свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Його видає роботодавець.
На цьому документі має бути штрих-код, який ви скануєте на спеціальному пристрої та отримуєте необхідну інформацію на екрані.
Також дізнатися свій страховий стаж можна у застосунку Пенсійний фонд, але алгоритм дій буде дещо інакшим:
- Увійдіть у застосунок та авторизуйтесь (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіна та паролю або через GOV.ID).
- У своєму профілі знайдіть та оберіть категорію Страховий стаж.
- Перед вами з’явиться уся необхідна інформація.
Який мінімальний страховий стаж?
З кожним роком страховий стаж збільшується. Наприклад, щоб вийти на пенсію після досягнення у 2023 році 60 років, потрібна наявність не менше 30 років страхового стажу.
Після досягнення 63 років – мінімум 20 років, 65 – не менше 15 років.
До 2028 року мінімальний стаж може зрости до 35 років.
Якщо терміну не вистачатиме до настання пенсійного віку, то людина може допрацювати до необхідних років або докупити стаж, якщо має бажання вийти на пенсію у 60 років.
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