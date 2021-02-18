Серед перспектив розслідування справ Майдану на 2021 рік –завершення судового розгляду у суді першої інстанції щодо розстрілів 20 лютого 2014 року на Інституцькій. Про це заявила з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова, представляючи звіт про роботу Офісу генпрокурора.

– Справи Майдану – це справа честі для нас. Завдання прокурорів – надати вичерпну відповідь на запитання суспільства: хто причетний до трагічних подій на Майдані, вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань та перешкоджанням мирним протестам, – наголосила вона.

За її словами, роботу в цьому напрямку активізовано, як результат – втричі зросла кількість осіб, яким Офісом генпрокурора повідомлено про підозру. Серед них: 24 працівники органів внутрішніх справ, три прокурори, п’ять суддів та 10 цивільних осіб.

– Також збільшилася втричі кількість направлених до суду обвинувальних актів – щодо 40 осіб. Забезпечено підтримання публічного обвинувачення у 100 судових справах Майдану за обвинуваченням близько 200 осіб, – розповіла Венедіктова.

Генпрокурор також запевнила, що у 2021 році ОГ забезпечить закінчення слідства щодо основних справ Майдану, щоб кожний, хто вчинив злочин, отримав справдливе покарання.

Наприкінці січня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення за п’ятьма позовами громадян України проти держави щодо порушення прав учасників Євромайдану.

Йдеться про справи: Шморгунов та інші проти України, Луценко і Вербицький проти України, Кадура і Смалій проти України, Дубовцев та інші проти України, Воронцов та інші проти України.

Судді ЄСПЛ дійшли висновку, що права українців, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, були порушені.