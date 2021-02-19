Ко Дню Героев Небесной Сотни, который отмечают 20 февраля, столичные власти выплатят материальную помощь отдельным категориям социально незащищенных киевлян, в частности внутренне перемещенным лицам.

Согласно распоряжению КГГА №294 от 17 февраля, которое обнародовано сегодня, материальную помощь выплатят 5 921 человеку.

Кто и сколько получит:

по 1 500 грн — киевляне, которые являются членам семей погибших в результате ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья во время Революции Достоинства, а также члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время событий на Майдане;

— киевляне, которые являются членам семей погибших в результате ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья во время Революции Достоинства, а также члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время событий на Майдане; по 1 400 грн — киевляне из перечня лиц, которые во время участия в массовых акциях протеста получили тяжелые телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

— киевляне из перечня лиц, которые во время участия в массовых акциях протеста получили тяжелые телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014; по 1 300 грн — киевляне из перечня лиц, которые во время Евромайдана получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014;

— киевляне из перечня лиц, которые во время Евромайдана получили телесные повреждения средней тяжести и обратились за медицинской помощью с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014; по 1 100 грн — киевляне, которые во время Революции Достоинства получили легкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 до 30 апреля 2014; киевляне — участники боевых действий на территории Республики Афганистан и члены семей погибших в Афганистане.

Единовременное пособие, которое не было своевременно выплачено гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Киевляне, которые принадлежат к нескольким категориям, получат одно пособие в большем размере.

Расследование дел Майдана

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в 2021 году Офис генпрокурора обеспечит завершение расследования основных дел Майдана.

По ее словам, в 2020 году работа в этом направлении активизирована, как результат — в три раза возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении: 24 работника органов внутренних дел, три прокурора, пять судей и 10 гражданских лиц.