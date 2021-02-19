До Дня Героїв Небесної Сотні, який відзначають 20 лютого, столична влада виплатить матеріальну допомогу окремим категоріям соціально незахищених киян, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

Згідно з розпорядженням КМДА №294 від 17 лютого, яке оприлюднено сьогодні, матеріальну допомогу виплатять 5 921 особі.

Хто і скільки отримає:

по 1 500 грн – кияни, які є членам сімей загиблих внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час подій на Майдані;

– кияни, які є членам сімей загиблих внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я під час Революції Гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність та патріотизм, виявлені під час подій на Майдані; по 1 400 грн – кияни з переліку осіб, які під час участі в масових акціях протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року;

– кияни з переліку осіб, які під час участі в масових акціях протесту отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року; по 1 300 грн – кияни з переліку осіб, які під час Євромайдану отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року;

– кияни з переліку осіб, які під час Євромайдану отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року; по 1 100 грн – кияни, які під час Революції Гідності отримали легкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період із 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року; кияни – учасники бойових дій на території Республіки Афганістан та члени сімей загиблих в Афганістані.

Одноразова допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянину через незалежні від нього причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сім’ї померлого.

Кияни, які належать до кількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі.

Розслідування справ Майдану

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що у 2021 році Офіс генпрокурора забезпечить завершення розслідування основних справ Майдану.

За її словами, у 2020 році роботу в цьому напрямку активізовано, як результат – втричі зросла кількість осіб, яким повідомлено про підозру: 24 працівники органів внутрішніх справ, три прокурори, п’ять суддів та 10 цивільних осіб.