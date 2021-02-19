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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Дела Майдана: экс-инспектора ГАИ подозревают в создании фальшивых доказательств

Экс-инспектору ГАИ сообщили о подозрении за препятствование проведения митингов во времена Революции достоинства и составления фальшивого рапорта, из-за которого митингующего привлекли к админответственности.

революція гідності, майдан

Мужчина составил рапорт относительно участника автопробега 29 декабря 2013 года от улицы Крещатик города Киева в резиденции Межигорье, которая располагается в Киевской области.

Подозреваемый создал фальшивые доказательства, из-за которых автомайдановца привлекли к админответственности и лишили права управлять транспортным средством.

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Бывшему служащему сообщили подозрение по статье 340 Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций и статье 366 Служебный подлог УК Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Расстрелы на Майдане

В Украине следователи обнаружили людей, которые могли быть причастны к убийствам Героев Небесной сотни в 2014 году во время Революции достоинства.

Следствию удалось идентифицировать большинство лиц, которые были 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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