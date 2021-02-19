PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Обшуки у кримських татар: МЗС України закликає світ до нових санкцій проти РФ

Міністерство закордонних справ України закликало світ ввести нові санкції проти Російської Федерації. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що нещодавні обшуки у будинках кримських татар в АР Крим є підставою для нових обмежень.

Дмитрий Кулеба

МЗС України наголошує, що на тимчасово окупованих територіях відбувається порушення прав людини. Українських активістів переслідують, людей викрадають та вбивають, деякі громадяни безпідставно перебувають у в’язницях.

20 лютого 2021 року – сьомі роковини збройної агресії Росії проти України. За цей період померло 13 тис. людей, зокрема три тис. цивільних, десятки тисяч отримали поранення.

– Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів.

Дмитро Кулеба підкреслив, що питання репресій щодо кримських татар буде обговорюватись на Генеральній асамблеї ООН.

Читайте
Кулеба про Мінський процес: Потенціал ще є, треба витискати максимум

Репресії в Криму

Напередодні стало відомо про обшуки у будинках кримських татар. Російські силовики серед ночі прийшли до будинків мешканців окупованого Криму. Наразі відомо про щонайменше п’ять таких випадків.

Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка