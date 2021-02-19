Міністерство закордонних справ України закликало світ ввести нові санкції проти Російської Федерації. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що нещодавні обшуки у будинках кримських татар в АР Крим є підставою для нових обмежень.

МЗС України наголошує, що на тимчасово окупованих територіях відбувається порушення прав людини. Українських активістів переслідують, людей викрадають та вбивають, деякі громадяни безпідставно перебувають у в’язницях.

20 лютого 2021 року – сьомі роковини збройної агресії Росії проти України. За цей період померло 13 тис. людей, зокрема три тис. цивільних, десятки тисяч отримали поранення.

– Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів.

Дмитро Кулеба підкреслив, що питання репресій щодо кримських татар буде обговорюватись на Генеральній асамблеї ООН.

Репресії в Криму

Напередодні стало відомо про обшуки у будинках кримських татар. Російські силовики серед ночі прийшли до будинків мешканців окупованого Криму. Наразі відомо про щонайменше п’ять таких випадків.