Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возлагает надежды на минские переговоры по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины. Об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции.

По его словам, этот формат еще имеет потенциал, поэтому Украине необходимо действовать в его рамках.

— Минский процесс пока больше жив, чем мертв. Поэтому необходимо работать в его пределах.

Также Кулеба добавил, что из переговорного процесса в минском формате надо выжать максимум возможного.

Накануне министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минский формат нуждается в модернизации.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что некоторые пункты договоренностей невозможно выполнить. Ермак подчеркнул, что Украина поддерживает Минские договоренности, однако они очень сложные.