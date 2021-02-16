Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возлагает надежды на минские переговоры по урегулированию ситуации в восточных регионах Украины. Об этом глава МИД заявил во время пресс-конференции.
По его словам, этот формат еще имеет потенциал, поэтому Украине необходимо действовать в его рамках.
— Минский процесс пока больше жив, чем мертв. Поэтому необходимо работать в его пределах.
Также Кулеба добавил, что из переговорного процесса в минском формате надо выжать максимум возможного.
Накануне министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минский формат нуждается в модернизации.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что некоторые пункты договоренностей невозможно выполнить. Ермак подчеркнул, что Украина поддерживает Минские договоренности, однако они очень сложные.