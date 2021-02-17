В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности Российской Федерации пришла с обысками в дома крымских татар. Известно о минимум пяти обысках.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

— Пока известно о 5 обысках — в Бахчисарае два обыска, по одному — в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в селе Заветное Советского района, — написал он.

По его информации, обыски начались в 4 утра и продолжаются в настоящее время.

Санкции за оккупацию

На заседании 16 февраля народные депутаты поддержали постановление об обращении Верховной Рады к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, а также правительствам и парламентам государств мира по осуждению временной оккупации АР Крым и город Севастополь.

В обращении Рада также призывает осудить нарушения прав и свобод человека в оккупированном Крыму, требовать немедленного освобождения политических заключенных, а также усилить политико-дипломатическое давление и санкции против РФ — до полного прекращения вооруженной агрессии.