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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Справи Майдану: екс-інспектора ДАІ підозрюють у створенні фальшивих доказів

Екс-інспектору ДАІ повідомили про підозру за перешкоджання проведення мітингів у часи Революції гідності та складання фальшивого рапорту, через який мітингувальника притягнули до адмінвідповідальності.

революція гідності, майдан

Чоловік склав рапорт щодо учасника автопробігу 29 грудня 2013 року від вулиці Хрещатик міста Києва до резиденції Межигір’я, яка розташовується у Київській області.

Підозрюваний створив фальшиві докази, через які автомайданівця притягнули до адмінвідповідальності та позбавили права керувати транспортним засобом.

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Колишньому службовцю повідомили підозру за статтею 340 Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів та демонстрацій і статтею 366 Службове підроблення КК України. Чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Розстріли на Майдані

В Україні слідчі виявили людей, які могли бути причетними до вбивств Героїв Небесної сотні у 2014 році під час Революції гідності.

Слідству вдалося ідентифікувало більшість осіб, які були 18 лютого 2014 року у Маріїнському парку.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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