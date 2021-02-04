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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Переселенцев могут освободить от уплаты штрафов по кредитам

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который освобождает внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств.

Переселенцев могут освободить от уплаты штрафов по кредитам

За документ №2329 проголосовали 333 народных депутата.

Согласно нововведениям, в стране могут ввести следующие изменения:

  • ограничения общей суммы процентов по договорам кредита или займа для ВПЛ, они не могут превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства;
  • при невыполнении переселенцами обязательств по договорам кредита или займа не будет начисляться штраф, пеня.

Кроме того, кредиторы будут обязаны осуществлять перерасчет задолженности для ВПЛ по договорам кредита или займа.

Проект закона.

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Заседание Рады 4 февраля

Во время пленарного заседания 4 февраля Рада приняла за основу законопроект №4543, предусматривающий изменения в законе О приватизации государственного и коммунального имущества (по приватизации крупных объектов).

Документ поддержали 284 народных депутата.

Подробнее о заседании Верховной Рады читайте на Фактах ICTV.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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