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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Оккупанты раздали на Донбассе 600 тыс. паспортов РФ

Более 600 тыс. жителей оккупированных территории Донецкой и Луганской областей получили гражданство Российской Федерации по упрощенной системе.

Паспорт РФ

Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона.

— На сегодняшний день уже 639 тыс. человек имеют паспорта России, — ответил Агарков.

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В январе 2021 года сообщалось, что российские паспорта получили около 400 тыс. жителей Донбасса.

В мае 2019 года правительство Украины приняло распоряжение о непризнании Украины паспортных документов, выданных уполномоченными органами иностранного государства.

Получение паспортов РФ

На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей около 300 тыс. граждан Украины принудительно получили паспорт Российской Федерации. А на территории аннексированного Крыма оккупационная власть паспортизировали более 2 млн человек.

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников отметил, что украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.

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