В Україні побудують нові гуртожитки для переселенців з окупованих територій Луганської та Донецької областей. Три об’єкти з’являться у Харкові замість модульного містечка, яке побудували у 2015 році.

Про це повідомив Ігор Терехов – виконувач обов’язків міського голови Харкова. За його словами, термін експлуатації містечка закінчився. Воно було розраховане лише на п’ять років.

– За ці роки в містечку народилося 30 дітей. Розраховуємо якомога швидше отримати кошти та приступити до роботи.

У тимчасових оселях проживають люди, яким необхідний соціальний захист, особи з інвалідністю, родини з дітьми. Наразі там нараховують 196 осіб, 76 з них – неповнолітні.

Фінансування будівництва нових гуртожитків відбуватиметься за кошти державного (70%) та міського (30%) бюджетів.

Переселенців можуть звільнити від кредитних штрафів

Внутрішньо переміщених осіб можуть звільнити від сплати штрафів за кредитами. Відповідний законопроект ухвалили депутати Верховної Ради.

Відповідно до нього, якщо переселенці невчасно погасять кредит, їм не буде нараховуватися пеня.

Джерело: Харківська міська рада