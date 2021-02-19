Депутаты Верховной Рады Украины могут собраться на внеочередное заседание. Оно состоится в 12.00 23 февраля. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил депутат фракции Слуга народа Александр Корниенко.

— Президент должен обратиться к Верховной Раде — мы ждем официального сообщения.

Нардепы могут рассмотреть закон №4531, который возвращает проведение конкурсов на должности государственной службы. Президент Украины Владимир Зеленский отправил этот законопроект на доработку.

— Депутаты будут предлагать ограничить полномочия исполняющих обязанности — полномочий министра у них не будет. Их будет исполнять или Кабмин. или премьер-министр.

Корниенко подчеркнул, что из-за действующего законопроекта министров долго не назначают, а это негативно влияет на деятельность министерств.

Рада приняла закон о растаможке авто

Нардепы поддержали законопроект о растаможке евроблях. Согласно документу, таможенное оформление авто на европейских номерах будет происходить по упрощенной системе.

Кроме того, растаможка станет более доступной.