Депутати Верховної Ради Україні можуть зібратися на позачергове засідання. Воно відбудеться о 12.00 23 лютого. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Президент має звернутися до Верховної Ради – ми чекаємо офіційного повідомлення.

Нардепи можуть розглянути закон №4531, який повертає проведення конкурсів на посади державної служби. Президент України Володимир Зеленський відправив цей законопроект на доопрацювання.

– Депутати пропонуватимуть обмежити повноваження виконувачів обов’язків – повноважень міністра у них не буде. Їх буде виконувати або Кабмін, або прем’єр-міністр.

Корнієнко підкреслив, що через чинний законопроект міністрів довго не призначають, а це негативно впливає на діяльність міністерств.

Рада ухвалила закон про розмитнення авто

Нардепи підтримали законопроект щодо розмитнення євроблях. Відповідно до документа, митне оформлення авто на європейських номерах відбуватиметься за спрощеною системою.

Крім того, розмитнення стане доступнішим.