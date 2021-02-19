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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 23 лютого

Депутати Верховної Ради Україні можуть зібратися на позачергове засідання. Воно відбудеться о 12.00 23 лютого. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

Верховна Рада

– Президент має звернутися до Верховної Ради – ми чекаємо офіційного повідомлення.

Нардепи можуть розглянути закон №4531, який повертає проведення конкурсів на посади державної служби. Президент України Володимир Зеленський відправив цей законопроект на доопрацювання.

– Депутати пропонуватимуть обмежити повноваження виконувачів обов’язків – повноважень міністра у них не буде. Їх буде виконувати або Кабмін, або прем’єр-міністр.

Корнієнко підкреслив, що через чинний законопроект міністрів довго не призначають, а це негативно впливає на діяльність міністерств.

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Рада ухвалила закон про розмитнення авто

Нардепи підтримали законопроект щодо розмитнення євроблях. Відповідно до документа, митне оформлення авто на європейських номерах відбуватиметься за спрощеною системою.

Крім того, розмитнення стане доступнішим.

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