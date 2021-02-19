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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Введенные СНБО новые санкции основываются на материалах СБУ — Баканов

Решение о введении санкций СНБО против отдельных лиц, среди которых есть граждане Украины, основывается, в частности, на материалах, которыми располагает Служба безопасности.

іван баканов

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов после заседания.

— Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности “ЛНР”. И как результат — основу для сообщения подозрения представителям компании, — объяснил он.

Также Баканов добавил, что СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, летающих в Россию, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

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19 февраля СНБО ввел санкции против восьми человек. Среди них оказались граждане Украины Оксана Марченко, Виктор Медведчук и Наталья Лавренюк.

Также в список попали граждане России Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов, Константин Вацковский и Виталий Донченко.

Кроме того, под санкции попали пять самолетов, которые летали по маршруту Киев — Москва, и компании, обслуживающие эти лайнеры.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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