Введенные СНБО новые санкции основываются на материалах СБУ — Баканов

Решение о введении санкций СНБО против отдельных лиц, среди которых есть граждане Украины, основывается, в частности, на материалах, которыми располагает Служба безопасности.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов после заседания.

— Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности “ЛНР”. И как результат — основу для сообщения подозрения представителям компании, — объяснил он.

Также Баканов добавил, что СБУ рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, летающих в Россию, и дополнить санкционный перечень еще пятью компаниями.

19 февраля СНБО ввел санкции против восьми человек. Среди них оказались граждане Украины Оксана Марченко, Виктор Медведчук и Наталья Лавренюк.

Также в список попали граждане России Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов, Константин Вацковский и Виталий Донченко.

Кроме того, под санкции попали пять самолетов, которые летали по маршруту Киев — Москва, и компании, обслуживающие эти лайнеры.