Введені РНБО нові санкції ґрунтуються на матеріалах СБУ – Баканов

Рішення про запровадження санкцій РНБО проти окремих осіб, серед яких є громадяни України, ґрунтується, зокрема, на матеріалах, якими володіє Служба безпеки.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов після засідання.

– Сьогодні Служба безпеки проводить слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території до РФ та України. Таким чином, ми отримаємо підтвердження фінансування терористичної діяльності “ЛНР”. І як результат – підґрунтя для повідомлення підозри представникам компанії, – пояснив він.

Також Баканов додав, що СБУ рекомендувала розширити запроваджені раніше економічні санкції щодо власників авіакомпаній, які літали в Росію, і доповнити санкційний перелік ще п’ятьма компаніями.

19 лютого РНБО ввела санкції проти восьми осіб. Серед них опинилися громадяни України Оксана Марченко, Віктор Медведчук та Наталя Лавренюк.

Також до списку потрапили громадяни Росії Сергій Лісогор, Олександр Маслюк, Михайло Попов, Костянтин Вацьковський та Віталій Донченко.

Крім того, під санкції потрапили п’ять літаків, які літали за маршрутом Київ – Москва, і компанії, що обслуговують ці лайнери.