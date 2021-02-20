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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Зеленский анонсировал строительство Музея Революции Достоинства в этом году

В Украине в этом году начнут строить Музей Революции Достоинства. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленські - день пам'яті героїв Небесної сотні

Глава государства подчеркнул, что это приоритетная задача для Украины.

— Украина должна достойным образом почтить память трагических событий 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности героям Майдана.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, переговоры наконец дошли до конца, поэтому строительство можно начать уже в 2021 году. На конкурсе выиграл проект немецкой компании.

— Даже без помещения музей ежегодно реализует ряд проектов по чествованию участников Революции Достоинства, — подчеркнул Ткаченко.

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День памяти Небесной сотни: Зеленский вместе с женой почтили подвиг героев

День памяти героев Небесной сотни

20 февраля в Украине установлен День памяти героев Небесной сотни. В этот день украинцы вспоминают погибших протестующих, которые принимали участие в Революции Достоинства.

В 2014 году во время противостояния на Майдане погибло 104 человека. Подробнее о Дне памяти героев Небесной сотни читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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