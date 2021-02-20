День героев Небесной сотни: Владимир Зеленский почтил память умерших

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой почтили память героев Небесной сотни. Глава государства установил лампадки у креста на месте, где погибли активисты Революции Достоинства.

В центре Киева президент вместе с Еленой Зеленской осуществили первый удар в Колокол достоинства. Отныне памятный звон будет звучать в дни рождения умерших героев. Под памятником будет устанавливаться портрет человека.

— Кому-то еще не было восемнадцати, а кто-то уже имел внуков.

Кто-то приехал из маленького поселка, а кто-то всю жизнь провел в столице.

Женщины и мужчины разных возрастов, профессий, религий, национальностей.

Их объединили ценности. Достоинство, свобода и независимость Украины.

Мы не имеем права забыть имена всех погибших на Майдане.

Мы не имеем права не выяснить имена всех виновных в этом.

Мы не права не построить именно ту страну, за которую они отдали свои жизни.

Вечная память всем, кто погиб за будущее Украины!