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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Зеленський анонсував будівництво Музею Революції Гідності цього року

В Україні цього року розпочнуть будувати Музей Революції Гідності. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленські - день пам'яті героїв Небесної сотні

Глава держави наголосив, що це пріоритетне завдання для України.

– Україна повинна належним чином вшановувати пам’ять трагічних подій 2013-2014 років. У пам’ять про загиблих та на знак вдячності героям Майдану.

За словами міністра культури на інформаційної політики Олександра Ткаченка, переговори нарешті дійшли кінця, тому будівництво можна розпочати уже у 2021 році. На конкурсі виграв проект німецької компанії.

– Навіть без приміщення музей щорічно реалізовує низку проектів з вшанування учасників Революції Гідності, – підкреслив Ткаченко.

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День пам’яті героїв Небесної сотні

20 лютого в Україні встановлено День пам’яті героїв Небесної сотні. У цей день українці згадують загиблих протестувальників, які брали участь у Революції Гідності.

У 2014 році під час протистоянь на Майдані загинуло 104 особи. Детальніше про День пам’яті героїв Небесної сотні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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