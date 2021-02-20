Сегодня на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве спокойно. Здесь можно увидеть разве что людей, которые с болью и грустью в глазах проходят мимо черно-белых гранитных фото, зажженные лампадки и цветы.

А семь лет назад даже невозможно было думать о такой тишине. На майдане Независимости стояли клубы густого дыма от паленых шин, а ночной морозный воздух разрывал свист снайперских пуль и крики людей.

Семь лет назад здесь происходили самые кровавые события в истории независимой Украины — расстрелы мирных протестующих, которых убили только за то, что они позволили себе мечтать о жизни в свободной европейской стране.

Уже седьмой год подряд 20 февраля в Украине чтят память героев Небесной сотни — всех 104 протестующих, погибших во время Революции достоинства в 2014 году.

Первая кровь на Майдане пролилась в январе. Но самые жесткие противостояния между беркутовцами и участниками Евромайдана состоялись именно 18-21 февраля.

Огонь от горящих баррикад, прорванных силовиками, и Дома профсоюзов, где тогда протестующие развернули госпиталь, — таким было 18 февраля, когда погибли 18 активистов. Еще 17 евромайдановцев, согласно официальным данным, погибли в ночь на 19 февраля, хотя власти обещали, что штурма больше не будет.

Жизнь 48 активистов забрали снайперские пули 20 февраля. Примечательным является то, что именно в этот день в Киев прибыли министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые говорили с лидерами оппозиции и Виктором Януковичем и просили прекратить кровопролитие.

По разным оценкам, с 18 по 20 февраля погибли до 83 активистов. После 20 февраля от ранений умерли еще более 20 протестующих. Так и появилась Небесная сотня.

С чего все начиналось

21 ноября 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович встретился с президентом Австрии Хайнцом Фишером в Вене и заверил, что Украина движется в европейском направлении.

Но уже вечером того дня стало известно о решении правительства Николая Азарова, которое предусматривало прекращение процесса подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Тогда на майдане Независимости появились первые протестующие, среди которых было много общественных активистов. Они призывали всех неравнодушных присоединяться к ним. Той же ночью на центральные площади начали выходить люди в разных городах.

В Киеве на Майдан вместе с протестующими вышли и беркутовцы, которые изначально пытались разогнать людей и сносили палатки. С каждым разом схватки были все жестче. Но первый серьезный разгон Майдана произошел в ночь на 30 ноября.

Тогда на Майдане было около 400 человек, преимущественно студентов. Воспользовавшись ситуацией, вооруженные бойцы Беркута начали разгонять и бить митингующих. Именно после этого евромайдановцы выдвинули свое главное требование — отставка власти. И именно после 30 ноября начались уже миллионные митинги. Людей на Майдане становилось все больше, а действия силовиков — все жестче и кровавее.

Герои Майдана — кто они

Подвиг каждого погибшего в 2014 году заслуживает глубокого уважения, ведь все они ценой своей жизни изменили ход истории нашей страны. Факты ICTV вспоминают истории нескольких активистов.

Сергей Нигоян

Фигура Сергея Нигояна стала одним из символов Майдана. Активист имел украинское гражданство, но по происхождению был армянином. Его семья переехала в Украину, спасаясь от войны в Нагорном Карабахе.

Родился и жил Сергей в селе Березноватовка Днепропетровской области. Он был единственным ребенком в семье, занимался легкой атлетикой и восточными единоборствами, учился в Днепродзержинском колледже физического воспитания, хотя мечтал стать актером.

На Євромайдан Сергей Нигоян приехал 8 декабря 2013 года, он был его охранником, жил в палатках вместе с другими активистами. Свое появление на Майдане Нигоян объяснял тем, что не мог спокойно смотреть, как беркутовцы разгоняют протестующих и бьют студентов.

В своих намерениях он был тверд и планировал стоять до последнего. Хотя перед гибелью Сергей еще успел побывать дома, но даже несмотря на уговоры семьи, решил вернуться на Майдан, который и забрал его жизнь. 22 января он получил три смертельных огнестрельных ранения — в шею, голову и грудь.

Устим Голоднюк

Небо падает! Именно эту фразу просил кричать 19-летний активист Устим Голоднюк, когда на Майдане становилось особенно опасно, чтобы дать ему с ребятами знак, что нужна их помощь.

Он родился в городе Збараж, учился во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут, получал образование в Бережанском агротехническом институте.

С началом Революции достоинства Устим сразу записался волонтером, организовывал и принимал активное участие в охране Майдана. Первое серьезное ранение он получил 30 ноября 2013 года, когда беркутовцы разогнали Майдан. Тогда ему наложили на голове более 10 швов, и он, как и другие протестующие, прятался в Михайловском соборе. Отец забрал его домой, но уже через две недели Устим снова вернулся.

После возвращения Устим Голоднюк стал бойцом 38-й сотни самообороны Майдана. Он всегда был на баррикадах и защищал Майдан в течение трех месяцев. Утром 20 февраля Устим должен был встретиться с отцом и поехать домой, чтобы отдохнуть.

Но вернуться ему уже не довелось. Устима Голоднюка убила снайперская пуля. Смертельное ранение он получил, когда помогал забирать погибших возле верхнего выхода станции метро Крещатик.

Назар Войтович

Назар Войтович — самый молодой участник Революции достоинства и Небесной сотни. Ему было всего 17 лет. Родом Назар с Тернопольщины из села Травневое Збаражского района.

Он учился на третьем курсе Кооперативного колледжа в Тернополе и обожал живопись. Во всех его работах был украинский дух — его рисунки трудно было представить без калины, тризуба или казаков.

Назар не планировал ехать в Киев на Майдан, но поддерживал Революцию. Поэтому 19 февраля вечером он только собирался отнести к автобусу, который следовал в столицу, вещи для майдановцев. Но его жизнь изменила трагическая случайность. В последнюю минуту он решил ехать на Майдан лично.

Позвонив родителям, Назар пообещал, что не пойдет в эпицентр событий, а будет недалеко от стелы. После приезда 20 февраля парню дали шлем, щитки на руки и ноги, и он вместе с друзьями пошел к Октябрьскому дворцу, где на третьем этаже были отряды беркутовцев.

Уже через несколько часов 20 февраля родители узнали, что их единственного сына не стало. Он погиб от снайперской пули, которая попала ему в глаз, на улице Институтской. Тело погибшего перенесли в Михайловский Златоверхий собор, откуда родителям и сообщили, что Назара больше нет.

Вечером 21 февраля весь Майдан прощался с погибшей Небесной сотней. На фоне этих событий тогдашний президент Виктор Янукович в сопровождении охраны вылетел в Харьков, а оттуда через Крым бежал в Россию.

22 февраля 328 народных депутатов устранили Виктора Януковича с поста президента. Сейчас он скрывается в России. Между тем в Украине против него открыты дела не только из-за расстрелов на Майдане, но также из-за узурпации власти, государственной измены и ряд других.

Революция достоинства официально закончилась 22 февраля 2014 года. А вот новые потери ждали Украину впереди. Ведь в марте 2014 года Россия провела в Крыму так называемый референдум и аннексировала полуостров, включив его в свой состав.

А в апреле того же года российские войска вторглись на территорию Донбасса и началась война.

Фото: УНИАН, Владимир Голоднюк