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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Кабмин одобрил индексацию пенсий — как изменятся выплаты с марта

В Украине приняли индексацию пенсий на 11% и установили дополнительные выплаты пенсионерам с длительным страховым стажем с 1 марта.

Кабмин одобрил индексацию пенсий — как изменятся выплаты с марта

Правительство одобрило постановление Кабинета Министров Украины О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году.

Согласно документу, пенсии повысятся у восьми млн человек в среднем на 308 грн. Также установили минимальный размер повышения — 100 грн.

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Минимальная пенсионная выплата повысится до 2,2 тыс. грн для тех, кто имеет длительный страховой стаж. Для такой выплаты у украинца должен быть страховой стаж не менее 30 лет. В частности, 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Что такое страховой стаж

Люди пожилого возраста сейчас постоянно сталкиваются с проблемой подсчета страхового стажа. Многие из них не знают, что такое страховой стаж и как его считать.

Согласно украинскому законодательству, существует несколько разновидностей стажа работы. Среди них трудовой, льготный, специальный и страховой.

Страховой стаж начал действовать с 1 января 2004 года. Трудовой стаж до 2004 года автоматически приравнивается к страховому. Однако для этого его нужно подтвердить соответствующими документами.

Источник: Кабмин

Фото: Pixabay

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