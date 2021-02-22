Кабмін схвалив індексацію пенсій – як зміняться виплати з березня

В Україні ухвалили індексацію пенсій на 11% та встановили додаткові виплати пенсіонерам з тривалим страховим стажем з 1 березня.

Уряд схвалив постанову Кабінету Міністрів України Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році.

Згідно з документом, пенсії підвищаться у восьми млн людей в середньому на 308 грн. Також встановили мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Мінімальна пенсійна виплата підвищиться до 2,2 тис. грн для тих, хто має тривалий страховий стаж. Для такої виплати в українця має бути страховий стаж щонайменше 30 років. Зокрема, 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Що таке страховий стаж

Люди літнього віку зараз постійно стикаються з проблемою підрахунку страхового стажу. Багато з них не знають, що таке страховий стаж та як його рахувати.

Згідно з українським законодавством, існує декілька різновидів стажу роботи. Серед них трудовий, пільговий, спеціальний та страховий.

Страховий стаж почав діяти з 1 січня 2004 року. Трудовий стаж до 2004 року автоматично прирівнюється до страхового. Проте для цього його потрібно підтвердити відповідними документами.