Україна має розвивати річкові перевезення всередині країни, це позитивно вплине на економіку держави.

Про це під час всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура 22 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

– Нещодавно було ухвалено закон Про внутрішній водний транспорт. Це дає старт розвитку річкових перевезень, знизить навантаження на наші дороги та дає потенційний економічний ефект у мільярди гривень , – зазначив Володимир Зеленський.

У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект 1182-1-д Про внутрішній водний транспорт. Документ підтримало 276 нардепів.

Він дозволить реформувати річкові перевезення в Україні та доцільніше використовувати водні ресурси країни.

Згідно з ним, Дніпро може стати потужною транспортною артерією.

Нова транспортна модель в Україні

В Україні працюють над створенням нової транспортної моделі, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси.

Про це ще у травні 2020 року заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Детальніше про розвиток інфраструктури України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Інфраструктура