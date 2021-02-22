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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Потенціал у мільярди гривень: Зеленський про розвиток річкових перевезень в Україні

Україна має розвивати річкові перевезення всередині країни, це позитивно вплине на економіку держави.

Володимир Зеленський

Про це під час всеукраїнського форуму Україна 30. Інфраструктура 22 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

– Нещодавно було ухвалено закон Про внутрішній водний транспорт. Це дає старт розвитку річкових перевезень, знизить навантаження на наші дороги та дає потенційний економічний ефект у мільярди гривень , – зазначив Володимир Зеленський.

У грудні 2020 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект 1182-1-д Про внутрішній водний транспорт. Документ підтримало 276 нардепів.

Він дозволить реформувати річкові перевезення в Україні та доцільніше використовувати водні ресурси країни.

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Згідно з ним, Дніпро може стати потужною транспортною артерією.

Нова транспортна модель в Україні

В Україні працюють над створенням нової транспортної моделі, яка дозволить замінити маршрутки на автобуси.

Про це ще у травні 2020 року заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Детальніше про розвиток інфраструктури України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Всеукраїнський форум Україна 30. Інфраструктура

Фото: Офіс президента

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