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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Работа в Крыму: СБУ назвала причину санкций против Спортмастера

Украина ввела санкции против сети магазинов Спортместер на основании информации о работе в Крыму.

Спормастер

Речь идет о санкциях против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой и принадлежит ООО Спортмастер-Украина.

— Санкции введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях — заявили в СБУ.

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Отмечаются, что МИД Украины неоднократно направляло соответствующие ноты в госорганы Сингапура, но они оставались без ответа.

Санкции против Спортмастера

После  заседания СНБО под председательством Владимира Зеленского, которое состоялось 19 февраля 2021 года, в Украине ввели ряд персональных санкций.

Ограничения применены к 19 юридическим и восьми физическим лицам.  Под санкции попала и сеть магазинов Спортмастер.

Однако ритейлер отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что уже почти 25 лет работает на украинском рынке и не нарушает законодательство.

В компании настаивают, что все эти годы Спортмастер-Украина вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный на соблюдении законов Украины.

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