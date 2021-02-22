Украина ввела санкции против сети магазинов Спортместер на основании информации о работе в Крыму.

Речь идет о санкциях против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой и принадлежит ООО Спортмастер-Украина.

— Санкции введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях — заявили в СБУ.

Отмечаются, что МИД Украины неоднократно направляло соответствующие ноты в госорганы Сингапура, но они оставались без ответа.

Санкции против Спортмастера

После заседания СНБО под председательством Владимира Зеленского, которое состоялось 19 февраля 2021 года, в Украине ввели ряд персональных санкций.

Ограничения применены к 19 юридическим и восьми физическим лицам. Под санкции попала и сеть магазинов Спортмастер.

Однако ритейлер отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что уже почти 25 лет работает на украинском рынке и не нарушает законодательство.

В компании настаивают, что все эти годы Спортмастер-Украина вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный на соблюдении законов Украины.