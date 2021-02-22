Україна ввела санкції проти мережі магазинів Спортместер на підставі інформації про роботу в Криму.

Йдеться про санкції проти компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), якій і належить ТОВ Спортмастер-Україна.

– Санкції запровадженні на підставі інформації про роботу мережі у Криму. Впровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, спрямоване ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях – заявили в СБУ.

Зазначаються, що МЗС України неодноразово направляло відповідні ноти у держоргани Сингапуру, але вони залишалися без відповіді.

Санкції проти компанії Спортместер

Після засідання РНБО під головуванням Володимира Зеленського, яке відбулося 19 лютого 2021 року, в Україні запровадили низку персональних санкцій.

Обмеження застосовані до 19 юридичних та восьми фізичних осіб. Під санкції потрапила і мережа магазинів Спортмастер.

Однак ритейлер заперечує всі звинувачення на свою адресу та переконує, що уже майже 25 років працює на українському ринку та не порушує законодавство.

У компанії наполягають, що усі ці роки компанія Спортмастер-Україна вела і веде самостійний, незалежний, чесний, відкритий бізнес, заснований на дотриманні законів України.