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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

У Раді хочуть заборонити продаж ліків дітям до 14 років

У Верховній Раді готують два законопроекти про обмеження продажу ліків дітям до 14 років.

У Раді хочуть заборонити продаж ліків дітям до 14 років

Обмеження хочуть ввести у зв’язку зі зростанням дитячих самогубств на початку 2021 року.

Голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що перший законопроект стосується заборони продажу лікарських засобів особам до 14 років. У разі виникнення сумніву щодо віку покупця, продавець повинен попросити його показати паспорт.

Натомість другий проект закону передбачає покарання для людей, які порушують закон про продаж ліків для неповнолітніх у вигляді штрафу від 102 грн до 425 грн. За повторне порушення – від 425 до 1 190 грн.

За словами нардепа, саме шкідливий контент з деяких соцмереж і онлайн-ігор підштовхує дітей до необдуманих і небезпечних дій.

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Також Радуцький підкреслив, що для захисту життя і здоров’я дітей потрібен повноцінний комплексний підхід, що включає роз’яснювальну роботу з дітьми та їхніми батьками, соцрекламу і роботу соцпрацівників.

 Можливо, варто ввести санкції проти інформаційних платформ, які не хочуть або не можуть захищати користувачів від деструктивного контенту, – додав він.

Нещодавно в Боярці дві школярки випили по 40 таблеток Дротаверина. Одна з них померла, а інша перебуває в медичній установі.

Схожі випадки сталися в Умані та Києві.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Dreamstime

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