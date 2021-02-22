Вместо электричек: в Украине появится система пригородных поездов City Express

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск в Украине City Express — нового проекта пригородного сообщения.

Об этом он сообщил во время форума Украина 30. Инфраструктура.

— Мы работаем над давно забытой темой — это пригородные поезда. Граждане, которые пользуются этим видом транспорта, знают, в каком ужасном состоянии они находятся. Сейчас мы готовим проект City Express. Это — другой, качественный и современный уровень пригородного сообщения, который поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах, — объяснил президент.

Первый этап проекта City Express включает Киев, Харьков и Днепр. В частности, по Харькову и Днепру стартовала разработка проектов, а по киевскому City Express уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

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Кроме того, во время форума Владимир Зеленский анонсировал, что в 2021 году в Украине хотят построить 6,5 тыс. км дорог. Начать строительство Киевской обходной дороги, длиной 150 км, планируют уже в этом году.

Также президент сообщил о планах построить самую длинную трассу М-30, длиной 1,4 тыс. км, которая соединит Восток и Запад страны.