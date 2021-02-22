Строительство Киевской обходной дороги начнется уже в этом году — Зеленский

В Украине в 2021 году планируют построить 4,5 тыс. км государственных дорог и 2 тыс. км местных. Начать строительство Киевской обходной дороги планируют уже в этом году.

Об этом во время форума Украина 30. Инфраструктура сообщил президент Владимир Зеленский.

— Мы имеем несколько амбициозных приоритетных проектов. Один из них — Киевская обходная дорога. Мы планируем начать ее реализацию уже в этом году. Ее общая протяженность составит 150 км, — отметил президент.

Еще одним амбициозным проектом, посвященным 30-летию независимости Украины, Владимир Зеленский назвал самую длинную трассу М-30, длиной 1,4 тыс. км, которая соединит Восток и Запад страны.

По итогам 2020 года Украина поднялась в международном рейтинге качества дорог на 20 позиций и теперь занимает 126 место.

Это также позволило усилить позиции по более общим показателям. В рейтинге Транспорт мы поднялись вверх на 12 ступенек и получили 73 место.