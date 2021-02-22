Замість електричок: в Україні з’явиться система приміських потягів City Express

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск в Україні City Express – нового проекту приміського сполучення.

Про це він повідомив під час форуму Україна 30. Інфраструктура.

– Ми працюємо над давно забутою темою – це приміські поїзди. Громадяни, які користуються цим видом транспорту, знають, в якому жахливому стані вони перебувають. Наразі ми готуємо проект City Express. Це — інший, якісний та сучасний рівень приміського сполучення, який допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах, – пояснив президент.

Перший етап проекту City Express включає Київ, Харків та Дніпро. Зокрема, у щодо Харкова і Дніпра стартувала розробка проектів, а щодо київського City Express вже тривають переговори з потенційними партнерами.

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Крім того, під час форуму Володимир Зеленський анонсував, що у 2021 році в Україні хочуть побудувати 6,5 тис. км доріг. Почати будівництво Київської обхідної дороги, довжиною 150 км, планують уже цьогоріч.

Також президент повідомив про плани побудувати найдовшу трасу М-30, довжиною 1,4 тис. км, яка з’єднає Схід та Захід країни.