В Украине снизили налог на добавленную стоимость (НДС) для некоторых видов аграрной продукции. Соответствующий законопроект подписал 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, ставка НДС по поставке и ввозу на территорию Украины продукции уменьшается с 20% до 14%.

Нововведение будет действовать для таких категорий: свиньи, крупный рогатый скот, молоко, рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза, сахарная свекла, соевые бобы, семена рапса, льна и подсолнечника.

Законопроект будет способствовать легализации аграрного бизнеса и поддерживать сельское производство в стране, говорится на сайте Офиса президента.

Закон о растаможке авто

Накануне народные депутаты Украины приняли законопроект о растаможке авто. Согласно документу, оформление транспортного средства на еврономерах будет упрощенным и более доступным.

Владимир Зеленский поддержал законопроект и указал, что это “разумный компромисс”.