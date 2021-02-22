В Україні знизили податок на додану вартість (ПДВ) для деяких видів аграрної продукції. Відповідний законопроект підписав 22 лютого президент України Володимир Зеленський.

Відповідно до документа, ставка ПДВ щодо постачання та ввезення на територію України продукції зменшується з 20% до 14%.

Нововведення буде діяти для таких категорій: свині, велика рогата худоба, молоко, жито, пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, цукрові буряки, соєві боби, насіння ріпаку, льону, свиріпи та соняшнику.

Законопроект сприятиме легалізації аграрного бізнесу та підтримуватиме сільське виробництво в країні, йдеться на сайті Офісу президента.

Закон про розмитнення авто

Напередодні народні депутати України ухвалили законопроект щодо розмитнення авто. Відповідно до документа, оформлення транспортного засобу на єврономерах буде спрощеним і більш доступним.

Володимир Зеленський підтримав законопроект і вказав, що це “розумний компроміс”.