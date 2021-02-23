На внеочередном заседании 22 февраля Кабмин принял постановление №127, согласно которому выплату пенсионерам старше 75 лет по 400 грн перенесли с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Правительство также отменил норму об увеличении ежемесячной компенсационной выплаты на соответствующий коэффициент, начиная с 1 марта.

Кроме того, документом устанавливается порядок перерасчета пенсий с марта 2021 года.

С марта 2021 правительство установило дополнительные выплаты пенсионерам с длительным страховым стажем.

В частности, пенсии повышаются для 8 млн человек в среднем на 308 грн. Также установили минимальный размер повышения — 100 грн.

Минимальная пенсионная выплата повысится до 2,2 тыс. грн для тех, кто имеет длительный страховой стаж — не менее 30 лет для женщин, а для мужчин — 35.