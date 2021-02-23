PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Кабмин отложил выплату 400 грн пенсионерам старше 75 лет

На внеочередном заседании 22 февраля Кабмин принял постановление №127, согласно которому выплату пенсионерам старше 75 лет по 400 грн перенесли с 1 июля на 1 октября 2021 года.

Пенсіонер

Правительство также отменил норму об увеличении ежемесячной компенсационной выплаты на соответствующий коэффициент, начиная с 1 марта.

Кроме того, документом устанавливается порядок перерасчета пенсий с марта 2021 года.

Читайте
Субсидии, пенсии и помощь безработным: Кабмин расширил перечень услуг ЦПАУ

С марта 2021 правительство установило дополнительные выплаты пенсионерам с длительным страховым стажем.

В частности, пенсии повышаются для 8 млн человек в среднем на 308 грн. Также установили минимальный размер повышения — 100 грн.

Минимальная пенсионная выплата повысится до 2,2 тыс. грн для тех, кто имеет длительный страховой стаж — не менее 30 лет для женщин, а для мужчин — 35.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка