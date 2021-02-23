На позачерговому засіданні 22 лютого Кабмін ухвалив постанову №127, згідно з якою виплату пенсіонерам старше 75 років по 400 грн перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Уряд також скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт, починаючи з 1 березня.

Окрім того, документом встановлюється порядок перерахунку пенсій з березня.

З березня 2021 уряд встановив додаткові виплати пенсіонерам з тривалим страховим стажем.

Зокрема, пенсії підвищуються для 8 млн людей в середньому на 308 грн. Також встановили мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Мінімальна пенсійна виплата підвищиться до 2,2 тис. грн для тих, хто має тривалий страховий стаж – щонайменше 30 років для жінок, а для чоловіків – 35.