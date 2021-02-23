PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Кабмін відклав виплату 400 грн пенсіонерам від 75 років

На позачерговому засіданні 22 лютого Кабмін ухвалив постанову №127, згідно з якою виплату пенсіонерам старше 75 років по 400 грн перенесли з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Пенсіонер

Уряд також скасував норму щодо збільшення щомісячної компенсаційної виплати на відповідний коефіцієнт, починаючи з 1 березня.

Окрім того, документом встановлюється порядок перерахунку пенсій з березня.

Читайте
Субсидії, пенсії та допомога безробітним: Кабмін розширив перелік послуг ЦНАП

З березня 2021 уряд встановив додаткові виплати пенсіонерам з тривалим страховим стажем.

Зокрема, пенсії підвищуються для 8 млн людей в середньому на 308 грн. Також встановили мінімальний розмір підвищення – 100 грн.

Мінімальна пенсійна виплата підвищиться до 2,2 тис. грн для тих, хто має тривалий страховий стаж – щонайменше 30 років для жінок, а для чоловіків – 35.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору