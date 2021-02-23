Украина отсоединится от электросети с Беларусью и РФ: Кулеба озвучил сроки

Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россией до конца 2023 года.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

— С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными, — заявил Кулеба.

По его словам, это позволит укрепить энергетическую безопасность Украины, Европы в целом и в том числе Литвы.

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В свою очередь глава МИД Литвы выразил обеспокоенность в связи с тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ к украинскому рынку. Так как это может помочь развить небезопасную атомную электростанцию в Островце в Беларуси.

МИД о энергосистеме ЕС

Недавно о присоединении Украины к энергосистеме ЕС рассказывал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, стратегия Украины заключается в том, чтобы полностью не зависеть от российской системы и стать частью электросети Европейского Союза.

Если последовательно выполнять все необходимые условия, к 2023 году Украина сможет полностью отказаться от российского и белорусского систем электроэнергии.

Фото: МИД Украины