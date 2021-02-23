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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Україна від’єднається від електромережі з Білоруссю і РФ: Кулеба озвучив терміни

Україна планує від’єднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року.

Дмитрий Кулеба

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом.

– З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо відрізатися від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими, – заявив Кулеба.

За його словами, це дозволить зміцнити енергетичну безпеку України, Європи загалом і зокрема Литви.

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Зі свого боку глава МЗС Литви висловив стурбованість через те, що білоруська електроенергія має доступ до українського ринку. Бо це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.

МЗС про енергосистему ЄС

Нещодавно про приєднання України до енергосистеми ЄС розповідав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, стратегія України полягає у тому, щоб повністю не залежати від російської системи і стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Якщо послідовно виконувати усі необхідні умови, до 2023 року Україна зможе повністю відмовитися від російської і білоруської систем електроенергії.

Фото: МЗС України

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