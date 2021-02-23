Україна від’єднається від електромережі з Білоруссю і РФ: Кулеба озвучив терміни

Україна планує від’єднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом.
– З радянських часів українська електромережа є частиною єдиної мережі, яка включає Білорусь і Росію. Але ми хочемо відрізатися від цієї мережі та зробити українську електромережу інтегрованою частиною європейської мережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання електроенергії з Білорусі стануть фізично неможливими, – заявив Кулеба.
За його словами, це дозволить зміцнити енергетичну безпеку України, Європи загалом і зокрема Литви.
Зі свого боку глава МЗС Литви висловив стурбованість через те, що білоруська електроенергія має доступ до українського ринку. Бо це може допомогти розвинути небезпечну атомну електростанцію в Островці в Білорусі.
МЗС про енергосистему ЄС
Нещодавно про приєднання України до енергосистеми ЄС розповідав очільник МЗС Дмитро Кулеба.
За його словами, стратегія України полягає у тому, щоб повністю не залежати від російської системи і стати частиною електромережі Європейського Союзу.
Якщо послідовно виконувати усі необхідні умови, до 2023 року Україна зможе повністю відмовитися від російської і білоруської систем електроенергії.
Фото: МЗС України