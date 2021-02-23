Украинцы будут получать компенсации за задержку денежных выплат. Соответствующий законопроект 23 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Народные депутаты приняли его 4 февраля.

Согласно документу, граждане, которые не получают вовремя выплаты, могут получить компенсацию. В перечень входят зарплаты, стипендии, социальные выплаты, пенсии, возмещение вреда в случае причинения увечья и других повреждений здоровья, а также в случае потери кормильца.

Зеленский уменьшил НДС для аграрной продукции

22 февраля Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении НДС для аграрной продукции. В перечень вошли некоторые виды товаров, в частности молоко, пшеница, кукуруза и другие.

Налог снизился с 20% до 14%.