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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Компенсации за задержку пенсий и зарплат: Зеленский подписал закон

Украинцы будут получать компенсации за задержку денежных выплат. Соответствующий законопроект 23 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Народные депутаты приняли его 4 февраля.

Володимир Зеленський

Согласно документу, граждане, которые не получают вовремя выплаты, могут получить компенсацию. В перечень входят зарплаты, стипендии, социальные выплаты, пенсии, возмещение вреда в случае причинения увечья и других повреждений здоровья, а также в случае потери кормильца.

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Зеленский уменьшил НДС для аграрной продукции

22 февраля Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении НДС для аграрной продукции. В перечень вошли некоторые виды товаров, в частности молоко, пшеница, кукуруза и другие.

Налог снизился с 20% до 14%.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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