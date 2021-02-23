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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Україна виходить з двох угод СНД

Україна виходить з двох угод Співдружності незалежних держав (СНД). Відповідний указ 23 лютого підписав президент України Володимир Зеленський.

володимир зеленський

Йдеться про Угоду про цивільну авіацію та про використання спільного повітряного простору.

Доповнюється…

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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