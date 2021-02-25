Доступні ліки: МОЗ расширило список медицинских препаратов

Министерство здравоохранения Украины расширило список Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (компенсационным выплатам) по правительственной программе Доступные лекарства.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко во время онлайн-брифинга 25 февраля.

В медицинский реестр добавили 33 новых позиции. Таким образом в новом реестре расширили список лекарственных средств до 297 позиций.

Стоимость 93 медицинских препаратов из 297 позиций будут возмещать по полной цене.

По программе Доступные лекарства, пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом второго типа будут получать необходимые лекарственные препараты, часть стоимости которых компенсирует государство.

Продажа лекарств детям до 14 лет

В Верховной Раде планируют два законопроекта об ограничении продажи лекарств детям до 14 лет. Такие меры внедряют из-за роста детских самоубийств в начале 2021 года. Например, в Боярке две школьницы выпили по 40 таблеток Дротаверина, одна из которых умерла из-за этого. Подобные случаи произошли также в столице и других городах Украины.

Некоторые лекарственные планируют запретить продавать лицам до 14 лет. Если будут возникать сомнения относительно возраста покупателя, продавец должен попросить показать паспорт или другой документ с фотографией, который сможет подтвердить возраст человека.

Второй законопроект касается тех, кто будет продавать лекарственные средства несовершеннолетним. Недобросовестных продавцов будут штрафовать на сумму до 425 грн, за повторное нарушение штраф увеличится до 1 190 грн.