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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Доступні ліки: МОЗ расширило список медицинских препаратов

Министерство здравоохранения Украины расширило список Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации (компенсационным выплатам) по правительственной программе Доступные лекарства.

Доступні ліки: МОЗ расширило список медицинских препаратов

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко во время онлайн-брифинга 25 февраля.

В медицинский реестр добавили 33 новых позиции. Таким образом в новом реестре расширили список лекарственных средств до 297 позиций.

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Стоимость 93 медицинских препаратов из 297 позиций будут возмещать по полной цене.

По программе Доступные лекарства, пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом второго типа будут получать необходимые лекарственные препараты, часть стоимости которых компенсирует государство.

Продажа лекарств детям до 14 лет

В Верховной Раде планируют два законопроекта об ограничении продажи лекарств детям до 14 лет. Такие меры внедряют из-за роста детских самоубийств в начале 2021 года. Например, в Боярке две школьницы выпили по 40 таблеток Дротаверина, одна из которых умерла из-за этого. Подобные случаи произошли также в столице и других городах Украины.

Некоторые лекарственные планируют запретить продавать лицам до 14 лет. Если будут возникать сомнения относительно возраста покупателя, продавец должен попросить показать паспорт или другой документ с фотографией, который сможет подтвердить возраст человека.

Второй законопроект касается тех, кто будет продавать лекарственные средства несовершеннолетним. Недобросовестных продавцов будут штрафовать на сумму до 425 грн, за повторное нарушение штраф увеличится до 1 190 грн.

Фото: Pexels

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