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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Доступні ліки: МОЗ розширило список медичних препаратів

Міністерство охорони здоров’я України розширило список Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації (компенсаційним виплатам) за урядовою програмою Доступні ліки.

Доступні ліки: МОЗ розширило список медичних препаратів

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час онлайн-брифінгу 25 лютого.

У медичному реєстрі додали 33 нові позиції. Таким чином у новому реєстрі розширили список лікарських засобів до 297 позицій.

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Вартість 93 медичних препаратів з 297 позицій будуть відшкодовувати за повною ціною.

За програмою Доступні ліки, пацієнти, які страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет другого типу отримуватимуть необхідні лікарські препарати, частину вартості яких компенсуватиме держава.

Продаж ліків дітям до 14 років

У Верховній Раді планують два законопроекти щодо обмеження продажу ліків дітям до 14 років. Такі заходи впроваджують через зростання дитячих самогубств на початку 2021 року. Наприклад, у Боярці дві школярки випили по 40 таблеток Дротаверина, одна з яких померла через це. Подібні випадки сталися також у столиці та інших містах України.

Деякі лікарські планують заборонити продавати особам віком до 14 років. Якщо виникатимуть сумніви щодо віку покупця, продавець повинен попросити показати паспорт або інший документ з фотографією, який зможе підтвердити вік людини.

Другий законопроект стосується тих, хто продаватиме лікарські засоби неповнолітнім. Недобросовісних продавців штрафуватимуть на суму до 425 грн, за повторне порушення штраф збільшиться до 1 190 грн.

Фото: Pexels

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