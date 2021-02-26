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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада пересмотрит судебную реформу после правок Зеленского

На следующей неделе народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины.

Володимир Зеленський

На следующей неделе вопрос реформирования судебной системы дополнительно всесторонне обсудят на очередном Всеукраинском форуме Украина 30.

Об этом стало известно во время совещания с председателем парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Рады.

— Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированная и слишком шаткая.

Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины, — заявил Зеленский.

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Кроме этого на совещании рассмотрели блок экономических законодательных инициатив.

25 февраля президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Для этого глава государства предлагает внести изменения в Налоговый, Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.

Все законопроекты определены президентом как неотложные.

Владимир Зеленский хочет таким образом стимулировать граждан детенизировать доходы и повысить их налоговую культуры.

Фото: Офис президента

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