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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Рада перегляне судову реформу після правок Зеленського

Наступного тижня народні депутати готові розглянути законопроект щодо реформування судової системи України.

Володимир Зеленський

Наступного тижня питання реформування судової системи додатково всебічно обговорять на черговому Всеукраїнському форумі Україна 30.

Про це стало відомо під час наради з головою парламенту Дмитром Разумковим, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та керівниками комітетів Ради.

– Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою.

Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України, – заявив Зеленський.

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Окрім цього на нараді розглянули блок економічних законодавчих ініціатив.

25 лютого президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді пакет законопроектів про податкову амністію.

Задля цього глава держави пропонує внести зміни до Податкового, Бюджетного, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів.

Усі законопроекти визначені президентом як невідкладні.

Володимир Зеленський хоче таким чином стимулювати громадян детінізувати доходи та підвищити їхню податкову культури.

Фото: Офіс президента

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