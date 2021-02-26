Рада перегляне судову реформу після правок Зеленського

Наступного тижня народні депутати готові розглянути законопроект щодо реформування судової системи України.

Наступного тижня питання реформування судової системи додатково всебічно обговорять на черговому Всеукраїнському форумі Україна 30.

Про це стало відомо під час наради з головою парламенту Дмитром Разумковим, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та керівниками комітетів Ради.

– Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою.

Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України, – заявив Зеленський.