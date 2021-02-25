25 февраля президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Для этого глава государства предлагает внести изменения в Налоговый, Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы. А также в Кодекс об административных правонарушениях и Закон Украины О валюте и валютных операциях. Все законопроекты определены президентом как неотложные.

Владимир Зеленский хочет таким образом стимулировать граждан детенизировать доходы и повысить их налоговую культуры.

Для этого он намерен ввести добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов и уплату единовременного сбора в бюджет.

Тексты указанных законопроектов пока отсутствуют на сайте Верховной Рады.

Наказание за ложь в декларациях

27 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно наказания за ложь в декларациях.

Этим документом глава государства усилил ответственность за недостоверное декларирование и непредставление декларации.