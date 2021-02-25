PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Зеленский зарегистрировал пакет законопроектов о налоговой амнистии

25 февраля президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Президент підтримав будівництво Меморіалу голокосту БабинЯр у Києві

Для этого глава государства предлагает внести изменения в Налоговый, Бюджетный, Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы. А также в Кодекс об административных правонарушениях и Закон Украины О валюте и валютных операциях. Все законопроекты определены президентом как неотложные.

Владимир Зеленский хочет таким образом стимулировать граждан детенизировать доходы и повысить их налоговую культуры.

Для этого он намерен ввести добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов и уплату единовременного сбора в бюджет.

Тексты указанных законопроектов пока отсутствуют на сайте Верховной Рады.

Наказание за ложь в декларациях

27 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно наказания за ложь в декларациях.

Этим документом глава государства усилил ответственность за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Источник: Верховная Рада

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка