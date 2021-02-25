Зеленський: Найближча мета України – отримати План дій щодо членства в НАТО

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обговорив членство України в НАТО і назвав найближчу мету на цьому шляху.

За словами президента, для України найближча мета України – План дій щодо членства в НАТО.

– Радий чути від Йенса Столтенберга, що двері НАТО для України відкриті. Дякую, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства в НАТО. Наша найближча мета – План дій щодо членства в Альянсі, – зазначив він.

Радий чути від @jensstoltenberg, що двері @NATO для #України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у #НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Також Володимир Зеленський зазначив, що співпраця з НАТО надзвичайно важлива для країни. Тому Україна зміцнює свою армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділиться практичним досвідом, розвиває стратегічне партнерство та дружбу.

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Водночас Єнс Столтенберг зазначив, що законопроект про реформування СБУ, який зараз перебуває у парламенті, допоможе пришвидшити рух до євроатлантичного шляху.

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн-членів НАТО у Чорному морі. Зі свого боку Йенс Столтенберг пообіцяв, що Альянс докладатиме зусиль до збільшення присутності в цьому регіоні.

Напередодні Йенс Столтенберг заявив, що Україна наблизилась до членства в НАТО. За його словами, чим більше Україна запроваджує нові реформи, тим ближче вона до стандартів Альянсу та членства.

Поки генсек не може назвати конкретної дати вступу, але він запевнив, що НАТО підтримуватиме євроатлантичні прагнення України.