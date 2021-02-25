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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Зеленский создает Конгресс местных и региональных властей

Определяя задачи на 2021 год, Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Володимир Зеленський

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на заседании Совета развития общин и территорий.

— Отношения между центром и общинами должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, — рассказал глава государства.

По его словам, этот формат станет площадкой диалога и решений.

Зеленский также отметил, что центральная и местная власть — не конкуренты, не соперники, а партнеры.

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