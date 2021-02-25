Определяя задачи на 2021 год, Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на заседании Совета развития общин и территорий.

— Отношения между центром и общинами должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, — рассказал глава государства.

По его словам, этот формат станет площадкой диалога и решений.

Зеленский также отметил, что центральная и местная власть — не конкуренты, не соперники, а партнеры.

Децентрализация в Украине

В июле 2020 года Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 районов и создание 138 новых.

Принятие этого документа означает завершение реформы децентрализации в Украине.