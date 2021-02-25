Визначаючи завдання на 2021 рік, Володимир Зеленський заявив про створення Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові України.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на засіданні Ради розвитку громад та територій.

– Відношення між центром та громадами мають бути конструктивними, прозорими та дієвими. Для цього ми створюємо Конгрес місцевої та регіональної влади при президентові України, – розповів глава держави.

За його словами, цей формат стане майданчиком діалогу і рішень.

Зеленський також наголосив, що центральна та місцева влада – не конкуренти, не суперники, а партнери.

В кінці засідання президент підписав указ про створення Конгресу місцевої та регіональної влади, наголосивши, що це не буде орган на папері – у нього буде свій офіс.

За його словами, одним із його завдань буде розробка та написання Муніципального кодексу України.

Децентралізація в Україні

У липні 2020 року Верховна Рада України підтримала проект постанови №3650 про ліквідацію 490 районів і створення 138 нових.

Ухвалення цього документу означає завершення реформи децентралізації в Україні.