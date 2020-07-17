Новые районы Украины – карта и список

В Украине 17 июля приняли новое деление на районы в рамках реформы децентрализации.
В новых районах в среднем проживает 150 тыс. человек, что соответствует европейскому стандарту. Если сравнивать со старым распределением, то в самом маленьком районе Украины — Подольском, Киевской области, проживает 5 622 человек, а в самом большом — Харьковском — 182 тыс.
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Поэтому новый закон исправляет значительную диспропорцию, которая существует сейчас, что позволит эффективно организовать работу местных органов.
Карта новых районов Украины
Винницкая область
- Винницкий район
- Гайсинский район
- Жмеринский район
- Могилев-Подольский район
- Тульчинский район
- Хмельницкий район
Волынская область
- Владимир-Волынский район
- Камень-Каширский район
- Ковальский район
- Луцкий район
Днепропетровская область
- Днепровский район
- Каменский район
- Криворожский район
- Никопольский район
- Новомосковский район
- Павлоградский район
- Синельниковский район
Донецкая область
- Бахмутский район
- Волновахский район
- Горловский район
- Донецкий район
- Кальмиусский район
- Краматорский район
- Мариупольский район
- Покровский район
Житомирская область
- Бердичевский район
- Житомирский район
- Коростенский район
- Новоград-Волынский район
Закарпатская область
- Береговский район
- Мукачевский район
- Раховский район
- Тячевский район
- Ужгородский район
- Хустовский район
Запорожская область
- Бердянский район
- Васильевский район
- Запорожский район
- Мелитопольский район
- Пологовский район
Ивано-Франковская область
- Верховинский район
- Ивано-Франковский район
- Кольский район
- Коломыйский район
- Косовский район
- Надворнянский район
Киевская область
- Белоцерковский район
- Бориспольский район
- Броварской район
- Бучанский район
- Вышгородский район
- Обуховский район
- Фастовский район
Кировоградская область
- Голованевский район
- Кропивницкий район
- Новоукраинский район
- Александровский район
Луганская область
- Алчевский район
- Довжанский район
- Луганский район
- Ровеньковский район
- Сватовский район
- Северодонецкий район
- Старобельский район
- Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар)
Львовская область
- Дрогобычский район
- Золочевский район
- Львовский район
- Самборский район
- Стрыйский район
- Червоноградский район
- Яворовский район
Николаевская область
- Баштанский район
- Вознесенский район
- Николаевский район
- Первомайский район
Одесская область
- Березовский район
- Белгород-Днестровский район
- Болградский район
- Измаильский район
- Одесский район
- Подольский район
- Раздельнянский район
Полтавская область
- Кременчугский район
- Лубенский район
- Миргородский район
- Полтавский район
Ровенская область
- Вараский район
- Дубенский район
- Ровенский район
- Сарненский район
Сумская область
- Конотопский район
- Ахтырский район
- Роменский район
- Сумской район
- Шосткинский район
Тернопольская область
- Кременецкий район
- Тернопольский район
- Чертковский район
Харьковская область
- Богодуховский район
- Изюмский район
- Красноградский район
- Купянский район
- Лозовский район
- Харьковский район
- Чугуевский район
Херсонская область
- Бериславский район
- Генический район
- Каховский район
- Скадовский район
- Херсонский район
Хмельницкая область
- Каменец-Подольский
- Хмельницкий район
- Шепетовский район
Черкасская область
- Звенигородский район
- Золотоношский район
- Уманский район
- Черкасский район
Черновицкая область
- Вижницкий район
- Днестровский район
- Черновицкий район
Черниговская область
- Корюковский район
- Нежинский район
- Новгород-Северский район
- Прилуцкий район
- Черниговский район
Автономная республика Крым
- Бахчисарайский район
- Белогорский район
- Джанкойский район
- Евпаторийский район
- Керченский район
- Курманский район
- Перекопский район
- Симферопольский район
- Феодосийский район
- Ялтинский район
Новые районы Украины
17 июля Верховная Рада приняла постановление Об образовании и ликвидации районов. Согласно документу, теперь в Украине 136 районов. Старые 490 районов парламент ликвидировал.
За это решение проголосовали 238 народных депутатов.
Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов, как говорится в документе, не проводятся.
Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов с учетом новых районов.