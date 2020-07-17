Новые районы Украины – карта и список

В Украине 17 июля приняли новое деление на районы в рамках реформы децентрализации.

В новых районах в среднем проживает 150 тыс. человек, что соответствует европейскому стандарту. Если сравнивать со старым распределением, то в самом маленьком районе Украины — Подольском, Киевской области, проживает 5 622 человек, а в самом большом — Харьковском — 182 тыс.

Читайте: Что такое децентрализация

Поэтому новый закон исправляет значительную диспропорцию, которая существует сейчас, что позволит эффективно организовать работу местных органов.

Карта новых районов Украины

Винницкая область

Винницкий район

Гайсинский район

Жмеринский район

Могилев-Подольский район

Тульчинский район

Хмельницкий район

Волынская область

Владимир-Волынский район

Камень-Каширский район

Ковальский район

Луцкий район

Днепропетровская область

Днепровский район

Каменский район

Криворожский район

Никопольский район

Новомосковский район

Павлоградский район

Синельниковский район

Донецкая область

Бахмутский район

Волновахский район

Горловский район

Донецкий район

Кальмиусский район

Краматорский район

Мариупольский район

Покровский район

Житомирская область

Бердичевский район

Житомирский район

Коростенский район

Новоград-Волынский район

Закарпатская область

Береговский район

Мукачевский район

Раховский район

Тячевский район

Ужгородский район

Хустовский район

Запорожская область

Бердянский район

Васильевский район

Запорожский район

Мелитопольский район

Пологовский район

Ивано-Франковская область

Верховинский район

Ивано-Франковский район

Кольский район

Коломыйский район

Косовский район

Надворнянский район

Киевская область

Белоцерковский район

Бориспольский район

Броварской район

Бучанский район

Вышгородский район

Обуховский район

Фастовский район

Кировоградская область

Голованевский район

Кропивницкий район

Новоукраинский район

Александровский район

Луганская область

Алчевский район

Довжанский район

Луганский район

Ровеньковский район

Сватовский район

Северодонецкий район

Старобельский район

Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар)

Львовская область

Дрогобычский район

Золочевский район

Львовский район

Самборский район

Стрыйский район

Червоноградский район

Яворовский район

Николаевская область

Баштанский район

Вознесенский район

Николаевский район

Первомайский район

Одесская область

Березовский район

Белгород-Днестровский район

Болградский район

Измаильский район

Одесский район

Подольский район

Раздельнянский район

Полтавская область

Кременчугский район

Лубенский район

Миргородский район

Полтавский район

Ровенская область

Вараский район

Дубенский район

Ровенский район

Сарненский район

Сумская область

Конотопский район

Ахтырский район

Роменский район

Сумской район

Шосткинский район

Тернопольская область

Кременецкий район

Тернопольский район

Чертковский район

Харьковская область

Богодуховский район

Изюмский район

Красноградский район

Купянский район

Лозовский район

Харьковский район

Чугуевский район

Херсонская область

Бериславский район

Генический район

Каховский район

Скадовский район

Херсонский район

Хмельницкая область

Каменец-Подольский

Хмельницкий район

Шепетовский район

Черкасская область

Звенигородский район

Золотоношский район

Уманский район

Черкасский район

Черновицкая область

Вижницкий район

Днестровский район

Черновицкий район

Черниговская область

Корюковский район

Нежинский район

Новгород-Северский район

Прилуцкий район

Черниговский район

Автономная республика Крым

Бахчисарайский район

Белогорский район

Джанкойский район

Евпаторийский район

Керченский район

Курманский район

Перекопский район

Симферопольский район

Феодосийский район

Ялтинский район

17 июля Верховная Рада приняла постановление Об образовании и ликвидации районов. Согласно документу, теперь в Украине 136 районов. Старые 490 районов парламент ликвидировал.

За это решение проголосовали 238 народных депутатов.

Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов, как говорится в документе, не проводятся.

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов с учетом новых районов.