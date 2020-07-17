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Список новых районов Украины (КАРТА)

В Украине 17 июля приняли новое деление на районы в рамках реформы децентрализации.

В новых районах в среднем проживает 150 тыс. человек, что соответствует европейскому стандарту. Если сравнивать со старым распределением, то в самом маленьком районе Украины — Подольском, Киевской области, проживает 5 622 человек, а в самом большом — Харьковском — 182 тыс.

Читайте: Что такое децентрализация

Поэтому новый закон исправляет значительную диспропорцию, которая существует сейчас, что позволит эффективно организовать работу местных органов.

Карта новых районов Украины

Винницкая область

  • Винницкий район
  • Гайсинский район
  • Жмеринский район
  • Могилев-Подольский район
  • Тульчинский район
  • Хмельницкий район

Новые районы Украины - Винницкая область (КАРТА)

Волынская область

  • Владимир-Волынский район
  • Камень-Каширский район
  • Ковальский район
  • Луцкий район

Новые районы Украины – карта и список

Днепропетровская область

  • Днепровский район
  • Каменский район
  • Криворожский район
  • Никопольский район
  • Новомосковский район
  • Павлоградский район
  • Синельниковский район

Новые районы Украины - Днепропетровская область (КАРТА)

Донецкая область

  • Бахмутский район
  • Волновахский район
  • Горловский район
  • Донецкий район
  • Кальмиусский район
  • Краматорский район
  • Мариупольский район
  • Покровский район

Новые районы Украины - Донецкая область (КАРТА)

Житомирская область

  • Бердичевский район
  • Житомирский район
  • Коростенский район
  • Новоград-Волынский район

Новые районы Украины Житомирская область (КАРТА)

Закарпатская область

  • Береговский район
  • Мукачевский район
  • Раховский район
  • Тячевский район
  • Ужгородский район
  • Хустовский район

Новые районы Украины Закарпатская область (КАРТА)

Запорожская область

  • Бердянский район
  • Васильевский район
  • Запорожский район
  • Мелитопольский район
  • Пологовский район

Новые районы Украины - Запорожская область (КАРТА)

Ивано-Франковская область

  • Верховинский район
  • Ивано-Франковский район
  • Кольский район
  • Коломыйский район
  • Косовский район
  • Надворнянский район

Новые районы Украины - Ивано-Франковская область (КАРТА)

Киевская область

  • Белоцерковский район
  • Бориспольский район
  • Броварской район
  • Бучанский район
  • Вышгородский район
  • Обуховский район
  • Фастовский район

Новые районы Украины - Киевская область (КАРТА)

Кировоградская область

  • Голованевский район
  • Кропивницкий район
  • Новоукраинский район
  • Александровский район

Новые районы Украины - Кировоградская область (КАРТА)

Луганская область

  • Алчевский район
  • Довжанский район
  • Луганский район
  • Ровеньковский район
  • Сватовский район
  • Северодонецкий район
  • Старобельский район
  • Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар)

Новые районы Украины - Луганская область (КАРТА)

Львовская область

  • Дрогобычский район
  • Золочевский район
  • Львовский район
  • Самборский район
  • Стрыйский район
  • Червоноградский район
  • Яворовский район

Новые районы Украины - Львовская область (КАРТА)

Николаевская область

  • Баштанский район
  • Вознесенский район
  • Николаевский район
  • Первомайский район

Новые районы Украины - Николаевская область (КАРТА)

Одесская область

  • Березовский район
  • Белгород-Днестровский район
  • Болградский район
  • Измаильский район
  • Одесский район
  • Подольский район
  • Раздельнянский район

Новые районы Украины - Одесская область (КАРТА)

Полтавская область

  • Кременчугский район
  • Лубенский район
  • Миргородский район
  • Полтавский район

Новые районы Украины - Полтавская область (КАРТА)

Ровенская область

  • Вараский район
  • Дубенский район
  • Ровенский район
  • Сарненский район

Новые районы Украины - Ровенская область (КАРТА)

Сумская область

  • Конотопский район
  • Ахтырский район
  • Роменский район
  • Сумской район
  • Шосткинский район

Новые районы Украины - Сумская область (КАРТА)

Тернопольская область

  • Кременецкий район
  • Тернопольский район
  • Чертковский район

Новые районы Украины - Тернопольская область (КАРТА)

Харьковская область

  • Богодуховский район
  • Изюмский район
  • Красноградский район
  • Купянский район
  • Лозовский район
  • Харьковский район
  • Чугуевский район

Новые районы Украины - Харьковская область (КАРТА)

Херсонская область

  • Бериславский район
  • Генический район
  • Каховский район
  • Скадовский район
  • Херсонский район

Новые районы Украины - Херсонская область (КАРТА)

Хмельницкая область

  • Каменец-Подольский
  • Хмельницкий район
  • Шепетовский район

Новые районы Украины - Хмельницкая область (КАРТА)

Черкасская область

  • Звенигородский район
  • Золотоношский район
  • Уманский район
  • Черкасский район

Новые районы Украины - Черкасская область (КАРТА)

Черновицкая область

  • Вижницкий район
  • Днестровский район
  • Черновицкий район

Новые районы Украины - Черновицкая область (КАРТА)

Черниговская область

  • Корюковский район
  • Нежинский район
  • Новгород-Северский район
  • Прилуцкий район
  • Черниговский район

Новые районы Украины - Черниговская область (КАРТА)

Автономная республика Крым

  • Бахчисарайский район
  • Белогорский район
  • Джанкойский район
  • Евпаторийский район
  • Керченский район
  • Курманский район
  • Перекопский район
  • Симферопольский район
  • Феодосийский район
  • Ялтинский район

Новые районы Украины - АР Крым (КАРТА)

Новые районы Украины

17 июля Верховная Рада приняла постановление Об образовании и ликвидации районов. Согласно документу, теперь в Украине 136 районов. Старые 490 районов парламент ликвидировал.

За это решение проголосовали 238 народных депутатов.

Выборы депутатов районных советов ликвидированных районов, как говорится в документе, не проводятся.

Центральная избирательная комиссия должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов с учетом новых районов.

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