25 лютого президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді пакет законопроектів про податкову амністію.

Задля цього глава держави пропонує внести зміни до Податкового, Бюджетного, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів. А також до Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону України Про валюту і валютні операції. Усі законопроекти визначені президентом як невідкладні.

Володимир Зеленський хоче таким чином стимулювати громадян детінізувати доходи та підвищити їхню податкову культури.

Для цього він прагне запровадити добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплату одноразового збору до бюджету.

Тексти зазначених законопроектів поки що відсутні на сайті Верховної Ради.

Покарання через брехню в деклараціях

27 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ та увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо покарання через брехню в деклараціях.

Цим документом глава держави посилив відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларації.