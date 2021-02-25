Немецкую столицу Леся Украинка впервые увидела 17 января 1899 года, накануне 28-летия.

Это была поездка не ради путешествия, а для лечения, ведь украинская писательница болела туберкулезом, который дал осложнение на ноги.

Ученый и преподаватель, кандидат юридических наук и автор многочисленных трудов Светлана Мельник создала проект, посвященный жизни и творчеству Леси Украинки.

Фильм посвящается 150-летию со дня рождения украинской писательницы как дань памяти и благодарности гениальной поэтессе.

Картина раскрывает до сих пор мало известные страницы берлинского периода жизни и творчества Леси.

В 9-ти эпизодах Светлана Мельник знакомит со знаковыми местами немецкой столицы, которые были наиболее тесно связаны с насыщенным пребыванием там украинской писательницы.

Фильм предлагает новый взгляд на Лесю Украинку не только как на философа европейского масштаба, но и прежде всего как на уникальном человеке с невероятным чувством самоиронии, жизнелюбием и любви к Украине.

Биография Леси Украинки

25 февраля в Украине отмечают 150 лет со дня рождения Леси Украинки — выдающейся писательницы, поэтессы и культурной деятельницы.

Факты ICTV рассказывают о малоизвестных периоды ее жизни и почему творчество писательницы актуально до сих пор.