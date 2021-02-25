К любимым письма не сохранились: кому писала и о чем мечтала Леся Украинка

25 февраля родилась выдающаяся украинская писательница и поэтесса Леся Украинка. Факты ICTV пообщались с научным сотрудником Института украиноведения Валентиной Прокоп, которая рассказала интересные факты из жизни деятеля.

По словам исследовательницы, которая 16 лет посвятила изучению писем Леси Украинки, поэтесса любила Львов. Она обожала прогуливаться улицами города. Во Львове впервые публиковались ее произведения, происходили творческие встречи и знакомства.

Леся Украинка мечтала совершить кругосветное путешествие, однако состояние здоровья не позволяло.

Читайте: 150-летие Леси Украинки: НБУ выпустит серебряную банкноту в 200 грн

Сейчас сохранилось 934 письма Леси Украинки, вместе с отрывками, первыми изданиями, автографами и копиями. Особенно поэтесса открывается в письмах к родным.

А вот к любимым Леси Украинки не сохранилось ни одного письма. Она писала, что никогда не хотела бы, чтобы кто-то грязными сапогами топтался в ее доме. Видимо, поэтому личное не афишировала.

Юбилей Леси Украинки

По случаю 150-летнего юбилея Леси Украинки Факты ICTV пообщались с писательницей Оксаной Забужко.

Она рассказала интересные факты о поэтессе.

Больше материалов к 150-летнему юбилею Леси Украинки читайте на Фактах ICTV.