Німецьку столицю Леся Українка вперше побачила 17 січня 1899 року, напередодні 28-річчя.

Це була поїздка не заради подорожі, а задля лікування, адже українська письменниця хворіла на туберкульоз, який дав ускладнення на ноги.

Науковець та викладач, кандидат юридичних наук та автор численних праць Світлана Мельник створила проект, який присвячений життю та творчості Лесі Українки.

Фільм присвячується до 150-річчя від Дня народження української письменниці як данина пам’яті і вдячності геніальній поетесі і мислительці.

Картина розкриває досі мало відомі сторінки берлінського періоду життя і творчості Лесі.

У 9-ти епізодах Світлана Мельник знайомить зі знаковими місцями німецької столиці, які були найбільш тісно пов’язані з насиченим перебуванням там української письменниці.

Фільм пропонує новий погляд на Лесю Українку не лише як на філософа європейського масштабу, але й насамперед як на унікальну людину з неймовірним почуттям самоіронії, життєлюбства та любові до України.

Біографія Лесі Українки

25 лютого в Україні відзначають 150 років із дня народження Лесі Українки – видатної письменниці, поетеси та культурної діячки.

Факти ICTV розповідають про маловідомі періоди її життя і чому творчість письменниці актуальна й досі.